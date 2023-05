Os deputados estaduais também se reuniram nesta terça-feira (23), com representantes dos trabalhadores das empresas diretas e indiretas, que pedem do governo do Estado, a complementação do salário mínimo. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) que presidiu a reunião, pontuou que o governo precisa dar uma solução definitiva para a classe.

“Devemos partir do resultado da conversa que houve ainda a pouco com a equipe do governo, para que não fiquemos replicando assunto antigo e avancemos logo na solução. Então vamos ouvir quem esteve no encontro e saber qual o posicionamento do governador.

Um representante dos trabalhadores das empresas diretas e indiretas frisou que o governo pediu para que eles aguardassem até o mês de setembro, e, a partir daí, seria tomada uma decisão.

“O secretário Alisson falou conosco e, tendo em vista as várias categorias reivindicando seus direitos, o governador pediu um olhar especial para a nossa classe, que pede a complementação do salário mínimo. E fez uma explicação. Ficou para ser trabalhado no mês de setembro, quando abrir a folga fiscal, devido a Lei de Responsabilidade Fiscal e, aí, o Alysson vai levar a situação para o conselho, onde será debatido”, explicou.

A líder do governo, deputada Dra. Michelle Melo (PDT), afirmou que os integrantes da base irão votar favoráveis à decisão tomada pelos trabalhadores, juntamente à equipe do executivo.

(…)

Em tempo: No Fluxo…22523…conversa com o servidor da adm direta, Alberto Celestino…assista