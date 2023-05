by JLab – A ministra do meio ambiente Marina Silva, em sua essência poética, enviou uma mensagem ao senador Randolfe Rodrigues, através das redes sociais. Com sutileza, escreveu: ‘Se a gente destrói o presente de Deus, é uma ingratidão com o criador. É muita contradição dizer que ama o criador e destruir a criatura’. As palavras de Marina carregam profundo significado, enraizado na experiência de alguém que nasceu e viveu na floresta, bebendo da sabedoria dos índios daqui, que enxergam na natureza não apenas um recurso, mas um presente divino a ser preservado e honrado.

Randolfe Rodrigues, nesta semana, decidiu abandonar o partido Rede Sustentabilidade e o estopim foi a decisão do Ibama em negar licença para Petrobras perfurar na foz do Rio Amazonas. Aguardo, com interesse e curiosidade os desdobramentos e embates entre a preservação da natureza e o desenvolvimento econômico sustentável no país.