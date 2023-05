(…)As contratações serão realizadas via regime CLT para áreas operacionais, de manutenção e operação, com oportunidades para nível superior e técnico. Segundo a empresa, estas são as primeiras vagas das mais de 800 que serão disponibilizadas nos próximos meses, de forma escalonada.

As candidaturas serão realizadas por meio da plataforma Gupy, em que os candidatos criam seus perfis, preenchem todos os dados solicitados e respondem às perguntas disponibilizadas. Confira as vagas disponíveis no site da Eletrobras.