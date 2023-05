Margareth Meneses, uma das maiores cantoras do Brasil, hoje ministra da Cultura, esteve no mĂȘs do aniversĂĄrio de Sena Madureira e fez um dos mais sensacionais shows que a cidade jĂĄ presenciou…

CoincidĂȘncia?…Lula era presidente, no segundo mandato…E Nilson era o prefeito, tambĂ©m reeleito…o municĂ­pio, entre 2003 e 2010, viveu seus melhores momentos econĂŽmico, cultural e social….teve atĂ© uma Concha para eventos (abandonada e demolida mais adiante), e iria reconstruir o Teatro Ceci(dinheiro estava na conta)…a cidade pulsava e parecia que ia, enfim, dar um salto de qualidade…depois tudo ruiu…foi muito vĂ­tima dos lavajateiros do municĂ­pio da Ă©poca….suas viĂșvas vingativas ainda estĂŁo por aĂ­…

E a baiana Margareth Meneses, ministra hoje, fez parte desse tempo…aqui algumas fotos enviadas a este blog…

No Palco

Quem tava lĂĄ….na avenida Avelino Chaves

O banner do show

E a ministra cantou Dandalunda no principado….

//Bem pertinho da entrada do gueto

//Um terreiro de Angola e Keto

//MĂŁe Maiamba que comanda o centro

//Dona OxĂșm dançando OxĂłssi no tempo (…)

Essa letra e mĂșsicas sĂŁo demais…

J R Braña B.