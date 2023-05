O Globo(para assinantes) perguntou a Jorge Viana, presidente da Apex…sobre o carro elétrico…..:

Particularmente, acho que a transição da indústria automobilística brasileira não deve ser direto do carro de combustão quente por um carro elétrico. A matriz energética brasileira é exemplar no mundo e nós temos uma outra vantagem extraordinária que o mundo não tem, que é o etanol. Os biocombustíveis podem nos ajudar a fazer uma transição diferente dos outros países, pelo carro híbrido. Seria uma transição mais demorada, junto com a África e com a América Latina.