O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), com base no regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no intuito de garantir a segurança aeroportuária do aeródromo de Xapuri, vem a público esclarecer que é considerada incursão em pista toda:

“ocorrência em aeródromo envolvendo a presença incorreta de aeronave, veículo ou pessoa na área protegida de uma superfície designada para pouso e decolagem de aeronaves’’. (RBAC Nº 153, Emenda nº 7)

Assim, o Deracre esclarece que o uso da pista de pouso para fins recreativos, como caminhada, representa um elevado risco à segurança operacional do aeródromo.

Caso haja um acidente aeronáutico derivado de uma incursão em pista, suas consequências tendem a ser catastróficas, com graves ferimentos ou perda de vidas humanas, face à alta velocidade das aeronaves quando trafegando no local.

Assim, fica proibida a movimentação e permanência de pessoas nessa área.

Sócrates José Guimarães

Presidente interino do Deracre