GdA – O governador Gladson Cameli, vistoriou as obras emergenciais de recuperação de uma parte do Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco, que cedeu após a enchente do Rio Acre. Os serviços devem ser concluídos até a próxima quarta-feira, 14.

Grifo meu: é preciso um projeto criativo de revitalização da Gameleira…remendar o que já é ruim não vai resolver por muito tempo….GladsonC poderia fazer como fez JV no começo do século….e refazer o sítio público mais popular da capital

J R Braña B.