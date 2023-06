Após identificarem o rompimento de uma adutora na Estação de Tratamento de Água (ETA) 2, os técnicos do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) estão a todo vapor desde a madrugada dessa segunda-feira (12), buscando solucionar o problema.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, preocupado com a situação que está sendo enfrentada pela capital, na manhã desta terça-feira (13), acompanhou o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, na empresa que realiza a manutenção da adutora, como explicou o gestor.

“É um problema que não é de fácil solução. Teríamos que trazer uma equipe de São Paulo para poder fazer a solda no tubo de PEAD, reconhecido pela sua alta resistência química, abrasão, impacto e baixa densidade. Estamos fazendo aqui em Rio Branco mesmo, de outra forma”, disse.

Logo após, o prefeito seguiu com o diretor-presidente para verificar o andamento da intervenção na ETA 2, responsável por abastecer 60% da capital. No local, conferiram o empenho dos servidores para o quanto antes resolverem o problema, tendo em vista que esse tubo é de extrema importância, pois é através dele que a ETA recebe a captação de água do rio Acre.

“A nossa equipe está trabalhando a todo vapor. O Saerb passou a noite aqui e espero que até hoje a noite tenhamos a bomba funcionando e jogando água para a estação de tratamento e a população possa ter água de novo”, enfatizou.

Enoque Pereira disse ainda que a cada hora que passa sem estar bombeando são 3.600 casas sem abastecimento.

“Estamos tentando resolver o mais rápido possível. O prefeito já investiu milhões no ano passado e vai investir mais esse ano para melhorar a qualidade de vida dos rio-branquenses, tanto na parte da qualidade da água, quantidade e na regularidade dela”, alertou o diretor-presidente.

O prefeito de Rio Branco, aproveitou para fazer um pedido à população quanto ao desperdício de água.

“Tenha um pouquinho mais de paciência, mas economize água, porque 60% da água produzida em Rio Branco são dessa estação de tratamento. Então por favor nos ajude até que consigamos resolver esse problema seríssimo que vem de muitos anos”, reforçou.

PMRB