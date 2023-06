O presidente da Assembleia Legislativa (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou na tarde de sexta-feira (16) da solenidade de entrega da revitalização do Memorial dos Autonomistas, que fica localizado no centro de Rio Branco.

Gonzaga foi convidado a participar do evento pelo presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara.

A obra de revitalização do espaço foi um investimento do governo do Acre e tem como objetivo preservar pontos históricos da cultura acreana.

Gonzaga agradeceu ao convite para participar do evento e parabenizou o governador Gladson Cameli pelo incentivo à cultura e Minoru pelo trabalho feito à frente da FEM.

“Fico muito feliz em participar desse momento, pois entendo que preservar a memória histórica do nosso estado é muito importante para manter viva a nossa cultura. Parabenizo o governador Gladson Cameli e o Minoru por incentivarem a valorização da história do Acre”, disse.