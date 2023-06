Noticia a FSP neste domingo…

Dono de bar no Rio de Janeiro faz banho de sal grosso no local após visita de Sérgio Cabral

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, solto após seis anos de prisão, aproveitou o sábado para passear e comer feijoada em um bar do Largo da Prainha, no centro da capital fluminense. Após a visita, os donos do estabelecimento compartilharam um vídeo nas redes sociais no qual fazem um banho de descarrego nas escadas do lugar. “Xô uruca! Saravá!”, diz a publicação.

Cabral se recusou a beber um drink especial e famoso no cardápio local: a “Mamata”, batidinha de maracujá com gengibre. O nome é uma referência aos escândalos de corrupção que envolvem políticos do Rio de Janeiro. “Fizemos questão de oferecer a ‘Mamata‘ para ele, mas ele recusou”, conta Raphael Vidal, proprietário da Casa Porto.

