Com a proibição pela justiça – a pedido do MPF – da construção de uma rodovia pelo Juruá rumo ao Peru é preciso encontrar uma alternativa…e essa alternativa já existe: uma ferrovia começando no centro oeste do Brasil, via Acre, até o país vizinho.

Rodovia é inviável, não tem apoio nacional nem internacional e o senador MBittar ainda entrou desencontrado nessa discussão…

Hoje encontrei com o secretário Moisés Diniz (numa fila de banco) e pedi a ele para conversar com o governador e sugerir a GladsonC procurar o presidente Lula e propor a retomada do projeto da ferrovia ligando o Brasil (desde o centro-oeste), atrevessando o Acre margeando a BR-364 – até o Peru.

Essa ideia ganhou força no governo Dilma…e depois que a tiraram do poder…ninguém mais tocou no assunto…

Interessa muito ao Brasil profundo e muito ao Acre uma alternativa de transporte diferente das rodovias…por motivos mais que óbvios…

Esse projeto poderia ser concebido com base em tecnologias inovadoras, como trens elétricos, garantindo uma operação de baixo impacto ambiental….seria o mel na sopa para a natureza e a nossa região….E teria zero de gente gritando contra! Ou quase zero!

Deixei a sugestão com o cacique para ele repassar a sua excelência….

Ferrovia é o futuro….estradas-ponte…sem destruir, sem queimar….

E ainda dá tempo da nossa geração viver nesse mundo amazônico possível.

J R Braña B.