Barack Obama, expresidente dos EUA, escreveu hoje no seu perfil na rede social…

It’s been a year since the Supreme Court overturned Roe v. Wade. Since then, 14 states have banned most abortions, leaving millions of women and girls with nowhere to turn for the care they need.

And yet, there are reasons to hope.

After Roe v. Wade was overturned, voters in Michigan, California, and Vermont helped enshrine abortion rights in their state constitutions. And governors in states like Nevada, Hawaii, and Pennsylvania have signed executive orders to protect abortion access.

Tradução

‘Já se passou um ano desde que a Suprema Corte anulou Roe v. Wade. Desde então, 14 estados proibiram a maioria dos abortos, deixando milhões de mulheres e meninas sem ter a quem recorrer para os cuidados de que precisam.

‘E, no entanto, há razões para ter esperança.

‘Depois que Roe v. Wade foi derrubado, os eleitores de Michigan, Califórnia e Vermont ajudaram a consagrar o direito ao aborto em suas constituições estaduais. E os governadores de estados como Nevada, Havaí e Pensilvânia assinaram ordens executivas para proteger o acesso ao aborto.’

Grifo meu: Roe v. Wade (Roe contraWade) foi uma disputa na justiça no começo da década de 70, que teve como consequência a decisão da Suprema Corte norte-americana em proteger as liberdade individual das grávidas garantindo-lhes o direito ao aborto sem nenhuma restrição do estado.

Grifo meu: em 1973…como nós estamos – e somos – atrasados…!

J R Braña B.