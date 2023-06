Sim…

O Centrão quer gerenciar a grana, os bilhões do Ministério da Saúde.

É uma doença por dinheiro…

Para isso, precisa sacar da pasta a ministra Nísia Trindade, a primeira mulher a assumir o ministério desde quando se entende o Brasil como república.

Argumentos do Centrão, o grupo mais fisiologista do Congresso…:

-A ministra não está entregando como deveria….

Traduzindo o entregando: as emendas, recursos que os parlamentares querem para obras em seus currais eleitorais….obras, recursos…aqui mora o perigo!

O que disse a ministra Nísia ao jornalista BMF, nesta segunda:

-Tenho feito muitas entregas, ao contrário do que andam dizendo neste processo de fritura.

Ela disse ao jornalista que o presidente Lula está satisfeito com o ministério, mas pediu uma melhor comunicação.

– Estamos num contexto de disputa política. Tenho um perfil muito discreto, e às vezes discrição demais atrapalha.

E sobre demora da liberação de recursos, que os parlamentares cobram:

-Havia pedidos parados há quatro anos que conseguimos resolver nestes seis meses. Além do negacionismo, o governo anterior era marcado por pouco trabalho.

Nísia Trindade, que não é filiada a nenhum partido, fala sobre as emendas:

-As emendas deveriam servir para fazer investimentos, não para gastos de custeio. Hoje muitos municípios dependem das emendas para cobrir a folha de pagamentos. Estamos buscando corrigir essas distorções e recompor o orçamento do SUS.

Pois é…

Que o governo não ceda a Artur Lira e ao seu Centrão e mantenha a ministra no ministério.

Todos sabem o que Centrão quer fazer no MS.

Em tempo: a sociedade precisa saber dessas coisas para compreender as dificuldades que o presidente Lula, eleito pela maioria – está tendo para governar…Artur Lira quer interferir no Executivo, mandar no governo, como fez com Bolsonaro…Mas agora há governo…é bem diferente.

J R Braña B.