O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comemorou, nesta terça-feira (27), o lançamento, pelo governo federal, do Plano Safra 2023-2024. Conforme o parlamentar, estão previstos R$ 364,2 bilhões em créditos, para atender os produtores rurais. Segundo foi divulgado, R$ 272 bilhões serão usados para financiar custeio e comercialização, e os outros R$ 92 bilhões, para investimentos. Acrescentou, também, que o Plano Safra deste ano teve um aumento de cerca de 27%, se comparado ao plano anterior.

O senador informou que o programa é anual e tem o objetivo de apoiar a produção agropecuária no país, com a concessão de empréstimos com juros mais baixos, viabilizando, assim, toda a cadeia produtiva desse setor, tão importante para a economia brasileira. Quanto às taxas de juros para custeio e comercialização, serão de 8% ao ano, para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), e de 12% ao ano, para os demais produtores. Já para os investimentos, as taxas variam entre 7% e 12,5% ao ano.

O Coordenador das ações do Plano de Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia – Plano Amazônia + Sustentável, Sérgio Petecão, também destacou que o Plano Safra deste ano tem como foco a questão ambiental. O Programa empresarial vai premiar os produtores rurais que já estiverem com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) analisado, como também aqueles produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis.

“Devemos nos atentar para as questões ambientais, pois o mundo todo está disposto a investir recursos para a preservação ambiental. E nós somos capazes de construir conhecimentos, a fim de fazermos a transição para uma agricultura sustentável. Somos defensores do desenvolvimento econômico sustentável, aliado à conservação ambiental e à inclusão social. Agora vamos esperar o governo federal anunciar, ainda esta semana, que o Plano Safra da agricultura familiar deve reservar R$ 75 bilhões para o setor”.

