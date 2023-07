Aprendendo sobre Economia, Inovação e Desenvolvimento na prática: visita à Embrapa

Rayssa Machado da Silva, estudante do 3º Período de Economia – UFAC

Elyson Ferreira de Souza, Professor de Teoria Econômica – UFAC

Apresentar na prática a aplicação dos conceitos de economia, desenvolvimento e inovação, tem sido o desafio do Grupo de Pesquisa Governança Fundiária, Desenvolvimento Econômico e Políticas Públicas – GDP, coordenado pelo Prof. Elyson Souza.

Realizamos uma visita técnica na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), um grupo de aproximadamente 40 alunos conheceu as instalações e competências dessa importante organização. Abaixo, uma síntese do eleito melhor relatório desta visita técnica, realizado pela estudante Rayssa Silva.

A Embrapa é uma instituição pública responsável por promover o desenvolvimento da agricultura e pecuária no Brasil. Tem como missão, desenvolver soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agropecuária brasileira, com base no conhecimento científico e tecnológico.

Para cumprir essa missão, a empresa é responsável por transferir o conhecimento gerado por suas pesquisas para os produtores rurais e para a sociedade em geral, por meio de programas de capacitação, treinamento e assistência técnica.

Dessa forma, a Embrapa contribui para o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos agrícolas brasileiros, bem como para a preservação do meio ambiente. Ela pesquisas em diversas áreas, como genética, manejo de solo, água e produção animal.

Outra importante contribuição da Embrapa é a promoção da segurança alimentar no país, por meio do desenvolvimento de variedades de plantas mais resistentes a pragas e doenças, e mais adaptadas às condições climáticas e de solo do Brasil.

Isso é fundamental para garantir a produção de alimentos em quantidade e qualidade suficientes para atender a demanda da população brasileira. Umas das responsáveis pelo aumento do PIB nacional, correspondendo a 21% da soma de todas as riquezas, de acordo com o seu próprio site.

Em Rio Branco, no Acre, visitamos as instalações da Embrapa, conhecemos suas competências e portifólio de Projetos, dentre eles, o Projeto Modeflora, que completou 15 anos, proporcionando melhores pesquisas digitais na exploração florestal, uma economia no processo de produção, facilitando a fiscalização dos órgãos ambientais.

Em resumo, a Embrapa é uma empresa fundamental para o desenvolvimento da agricultura e pecuária brasileiras.

Suas pesquisas e tecnologias têm contribuído para aumentar a produtividade, a qualidade e a sustentabilidade da produção agropecuária no país, o que beneficia não apenas os produtores rurais, mas toda a sociedade brasileira.