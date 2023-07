O prefeito Tião Bocalom vai vistoriar algumas ruas do Programa Recupera Rio Branco nesta quarta-feira, 5, a partir de 8h. O primeiro local a ser visitado será a travessa Baguari, no bairro Taquari.

A intenção é ver de perto se as obras estão de acordo com a qualidade que o prefeito pediu e a população precisa.

Data: 5/7 – Quarta-feira

Horário: 8h

Local: Travessa Baguari, bairro Taquari.