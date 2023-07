Tuperci, uma das muitas entidades caboclas ou encantadas(como preferir) presentes na doutrina daimista. Mas quem é Tuperci? Que não me conheces, então não me aprecias, pois não me compreendes plenamente…

Ao organizar seu culto, Mestre Irineu segue a tradição de convocar as entidades astrais, o que demanda um estudo refinado e paciente, aprendendo sempre um bocadinho.

Tuperci, não me conheces

Tu não sabes me apreciar

Tu não sabes me compreender

A minha Flor, cor de Jaci🎶

Tuperci, não me conheces, seria uma indagação sobre o conhecimento de sua essência?

E a flor? Cor de Jaci… São os 132 hinos do Cruzeiro Universal.

by JLab