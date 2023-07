Agenda 1, prefeitura de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entregará, nesta quarta-feira (12), em frente a Prefeitura de Rio Branco, uma van para o Clube Recriança, representado pelo coordenador Josemir Calixto, mais conhecido como Mimi, às 8h.

O programa Recriança, entidade de esporte amador da cidade de Rio Branco tem um trabalho de inclusão social e uma das prioridades é que a criança esteja matriculada na rede municipal ou estadual de ensino, pois a intenção não é apenas formar atletas, mas cidadãos de bem para a sociedade.

Mais de 15 mil atletas já passaram pelo programa.

Segundo Mimi, o próprio goleiro do Palmeiras e da Seleção Brasileira, Weverton começou na escolinha do Recriança.

Data: 12/7 – Quarta-feira

Horário: 8h

Local: Em frente a Prefeitura de Rio Branco – R. Rui Barbosa, 285.

Agenda, 2, prefeitura de Rio Branco

Logo após a entrega da Van para o Recriança, o prefeito Tião Bocalom fará a entrega do 1º Prêmio do Programa Nota Rio Branco, no auditório da Prefeitura de Rio Branco, às 10h.

Neste ano, serão realizados 3 sorteios, totalizando R$ 105 mil em prêmios em dinheiro. O primeiro sorteio ocorreu no dia 01 de julho de 2023, e puderam participar todas as pessoas que se inscreveram pela Plataforma do Programa e que ao tomar algum serviço no âmbito do município de Rio Branco, solicitaram emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em seu CPF.

Toda Nota Fiscal emitida dá direito a 1 cupom para participar do sorteio.

Neste primeiro sorteio, participaram 1.949 pessoas, que juntas, somaram 15.166 Notas Fiscais, ou seja, 15.166 cupons. Dos quais, 5 cupons foram sorteados e garantiram o direito à seguinte premiação:

1º Prêmio: R$ 10.000,00

2º Prêmio: R$ 5.000,00

3º Prêmio: R$ 5.000,00

4º Prêmio: R$ 5.000,00

5º Prêmio: R$ 5.000,00

Data: 12/7 – Quarta-feira

Horário: 10h

Local: Auditório da prefeitura de Rio Branco – R. Rui Barbosa, 285.