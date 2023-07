OPERAÇÃO ESTIAGEM

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Defesa Civil Municipal, lançará, nesta sexta-feira (14), na Ceasa, às 10h, a Operação Estiagem.

Este ano a Operação terá início em 17 de julho e irá até 15 de dezembro, no total de 150 dias de efetivo trabalho.

No ano de 2021 (início) apenas 10 comunidades recebiam este benefício. No mesmo ano foi ampliando para 17 comunidades. Em 2022 ampliou-se para 23 comunidades e em 2023 serão 25 comunidades. Um aumento de 150% desde seu início.

Data: 14/07 (Sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Ceasa – Rod. Transacreana, 651 – Floresta Sul