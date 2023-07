Localizado próximo a região que abriga a Cidade da Justiça na capital do Acre, a comunidade da regional Calafate, que abrange em torno de 18 bairros, recebeu nesta sexta-feira, 14, na Escola Henrique Lima, das 8h às 15h, os atendimentos e serviços do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que promoveu justiça e cidadania ao levar o poder público para próximo das pessoas que precisam.

Durante o dia foram ofertados: a emissão de documentos, disponibilizando gratuitamente RG, CPF, Título de Eleitor, e Certidão de Nascimento; atendimentos de saúde, com regulação da Central de Agendamentos de Cirurgias, do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, agendamento de consultas, realização de testes rápidos, serviços de nutricionista, clínico geral, ortopedista, odontologia, aferição de pressão e glicemia; e atendimentos jurídicos com Ministério Público, Defensoria Pública e o ônibus do Programa Justiça Sobre Rodas, atendendo monitorados e demais processos de regime aberto e semiaberto.

(…)

Fonte: Poder Judiciário do Estado do Acre