Tarumin, mãe das águas, mais uma entidade cabocla, agora louvada pelo hino 4 ‘Formosa’ do Cruzeiro Universal, ecoa nas florestas e nas cidades. É o encontro e adaptação dos diferentes, a religiosidade indígena se entrelaçando com a doutrina Cristã de Jesus Cristo e da virgem mãe. É a missão do mestre Irineu…

Ao invocar Tarumin, se tem o propósito da preservação e harmonia do mundo real, como que numa prece bastante melodiosa, alcança corações de todos os presentes na sessão.

Formosa, formosa, formosa

É bem formosa

Formosa, é bem formosa

Tarumim, tu sois formosa

Formosa, é bem formosa🎶

Em tempo: 4h21 e o amanhecer chuvoso no Recife desta segunda-feira,16, me despertou memórias adormecidas pela alma. Convite para vivenciar a poesia que se desenrola a cada gota que cai do céu.

by JLab