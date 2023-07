Com início em agosto, o curso de oito semanas será gratuito e contará com instrutores brasileiros e estrangeiros

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), abrem inscrições para o curso Jornalismo investigativo: da hipótese à construção da narrativa. O treinamento internacional pretende capacitar os profissionais e aprimorar todas as etapas do processo a partir da construção de uma hipótese, além de enfatizar os benefícios do bom planejamento de uma reportagem investigativa.

Entre os instrutores estão renomados jornalistas do Brasil e dos Estados Unidos e professores de universidades norte-americanas e brasileiras:

Mark Lee Hunter | A investigação baseada em histórias

| A investigação baseada em histórias Alexandra Zayas | Fundamentos de Jornalismo investigativo

| Fundamentos de Jornalismo investigativo Juliana Dal Piva | A observação no Jornalismo investigativo

| A observação no Jornalismo investigativo Mauri König | O planejamento da reportagem investigativa

| O planejamento da reportagem investigativa Deborah Nelson | Ética e Responsabilidade

| Ética e Responsabilidade Ela Stapley | Segurança Digital

| Segurança Digital Gisela Pérez de Acha | Relacionamento com fontes

| Relacionamento com fontes Guilherme Amado | Investigações colaborativas

| Investigações colaborativas Giannina Segnini | Jornalismo de dados

| Jornalismo de dados Breno Pires | A investigação de pessoas

| A investigação de pessoas Flávio Ferreira | A investigação de empresas

| A investigação de empresas Katia Brembatti | Lei de Acesso à Informação e a investigação de governos

| Lei de Acesso à Informação e a investigação de governos Cecíllia Oliveira | A investigação de segurança pública e violência

| A investigação de segurança pública e violência Andrew Lehren | Como trabalhar com documentação

| Como trabalhar com documentação Carol Pires | Narrativas de investigação (áudio e vídeo)

| Narrativas de investigação (áudio e vídeo) Consuelo Dieguez | Narrativas de investigação (texto)

O curso será realizado de 7 de agosto a 29 de setembro e será assíncrono, com carga horária de 3 a 4 horas semanais. Todas as sessões com instrutores estrangeiros estão legendadas em português e os participantes terão acesso a sessões de consulta com mentores.

O curso é gratuito, está aberto a jornalistas, professores e estudantes de comunicação e as inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de agosto por este formulário.

Para mais informações: [email protected]

Fonte: Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil