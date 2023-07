Produzido pela Cabra Fulô de Recife, o curso será ministrado pelos advogados Thaís Sales e Diego Medeiros, sócios do Sales e Medeiros Advogados, primeiro escritório do norte, nordeste e centro-oeste especializado em direito das artes, cinema, audiovisual e novas mídias.

Com perfil teórico e prático, a formação abordará análise de leis, decretos, regulamentos, portarias e instruções normativas que regulamentam o audiovisual e, também, dos editais públicos federais de fomento. Outros pontos a serem tratados são os contratos usuais no audiovisual, exemplificando-se as diferenças de conceito e usos práticos, bem como realizados tutoriais de inscrições de projetos em editais federais de fomento.

Serão ministrados os módulos: Direitos Autorais; Direitos da Personalidade; Audiovisual brasileiro e Novas Mídias, com carga horária: 40 horas, sendo 20 horas de aulas presenciais e 20 horas de consultorias e leituras, do dia 7 a 11 de agosto, das 9 às 13 horas, no Cine Recreio.

Indústria audiovisual

Sócio-fundador do Sales e Medeiros Advogados, Diego Medeiros é um dos idealizadores do projeto de formação no setor e foi consultor jurídico das produções de Kleber Mendonça Filho: “Aquarius”, “Bacurau” e de “Retratos Fantasmas”.

“O curso visa formar pessoas que desejam atuar na indústria audiovisual, além de reforçar seus repertórios de informações sobre a cadeia de direitos que envolve a prestação de serviços”, comenta o consultor jurídico.

Para a advogada Thaís Sales, a formação em áreas técnicas contribui muito para profissionalizar a indústria. “Essa é a importância desse projeto de sair do eixo RJ-SP, e levar cursos de formação técnica de alta qualidade acessíveis a iniciantes e também a realizadores já inseridos no mercado”, disse a advogada.

A iniciativa é parte do projeto Formação Audiovisual e Direitos Autorais, fomentada pelo Ministério da Cultura (MinC), por meio do EDITAL SAV/MINC/FSA nº 13, linha de formação e qualificação audiovisual. Apoio Cultural da Fundação Elias Mansour.

📆 Serviço:

Valor: R$ 100,00

Data: 07 a 11 de Agosto (segunda a sexta)

Horário das aulas: das 9h às 13h

Local: Cine Teatro Recreio / Rio Branco

Carga horária: 40h

🗣️Inscrições acesse: bit.ly/faeda-riobranco

Mais informações: @faedaformacoes