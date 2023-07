O general Abdourahamane Tchiani leu nesta sexta-feira um comunicado na televisão estatal do Níger apresentando-se como “presidente do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP)”, a junta militar que derrubou o presidente Mohamed Bazoum na quarta. Desde então, o mandatário pró-Ocidente está detido pelos golpistas no próprio palácio presidencial.

Tchiani, que é chefe da Guarda Presidencial, justificou o golpe pela “deterioração da situação de segurança” no país africano devastado pela violência de grupos jihadistas. Na quinta, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do país africano havia declarado seu apoio ao golpe, afirmando ter tomado tal decisão para “evitar um confronto mortal entre as diferentes forças”.

Com 62 anos, Tchiani foi escolhido para comandar a unidade de elite das Forças Armadas do país em 2015. Ele é da região de Tillaberi, um importante ponto de recrutamento para o Exército. Tchiani é um aliado próximo do presidente Mahamadou Issoufou, que governou o país até 2021. Também foi uma figura importante para repelir uma fracassada tentativa de golpe em março de 2021, dias antes da posse de Bazoum, que foi eleito democraticamente.

Mais cedo nesta sexta, o presidente da França, Emmanuel Macron, havia descrito o golpe como “perigoso” para a região: