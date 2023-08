São Paulo merecia vencer…

Mas um penal mandrake no final tirou a vitória do time paulista no Maracanã contra o Flamengo…

O destaque em campo ficou para James Rodríguez(foto), que habla muy bien portugués…e só está há uma semana no Brasil…

A técnica da Seleção Feminina, a Pia – treina o time Brasil há um século e não fala uma palavra do idioma de Castro Alves…

Mas voltando ao jogo…esse mandrake joga muito…dão um jeito em tudo em favor do Fla…uma vergonha…

J R Braña B.