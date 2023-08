IBGE – O abate de bovinos subiu 11,0% e o de frangos teve alta de 4,7% no 2º trimestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com os resultados preliminares da Estatística da Produção Pecuária, divulgada hoje (10) pelo IBGE. O abate de suínos caiu 1,6%. Em relação ao 1º trimestre deste ano, o abate de bovinos cresceu 12,3%, enquanto o de frangos e de suínos tiveram quedas de 2,8% e 1,1%, respectivamente.

Os resultados completos e os dados para unidades da federação serão divulgados em 6 de setembro.

Grifo meu: mais consumo…mais economia…e no Acre o preço nunca cai nos supermercados…

J R Braña B.