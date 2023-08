Do prefeito Bocalom, que esteve no ginásio do Sesi:

-Estive (nesta noite) no evento de comemoração ao dia da Construção Social, que ocorre no Ginásio do Sesi, a comemoração faz alusão ao nobre trabalho dos operários da construção civil, foram ofertados atendimentos em saúde, torneiros esportivos, sorteios de prêmios etc. Ainda encontrei amigos e pessoas queridas como o secretário de Governo Alysson Bestene o presidente da Fieac, José Adriano entre outros. Este setor pode contar com a nossa prefeitura pois com as obras que estamos em andamento mas as outras que ainda serão realizadas pelas nossa gestão, com certeza haverá um aumento considerável de trabalho e geração de renda para estes valorosos profissionais.