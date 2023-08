GdA – No cenário de contínuo enfrentamento à covid-19, uma nova variante do coronavírus Sars-CoV-2 tem chamado a atenção das autoridades de saúde ao redor do mundo. No Acre, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) está atenta ao surgimento da variante EG.5, buscando precauções para evitar sua disseminação.

Edvan Meneses, chefe da Vigilância em Saúde da Sesacre, frisou que é fundamental quebrar a cadeia de transmissão. “O uso de máscaras, álcool em gel e a prática de etiquetas sanitárias são cruciais para evitar a propagação do vírus. Além disso, a vacinação é um dos principais métodos para prevenir a evolução de casos positivos para quadros graves”, ressaltou.

