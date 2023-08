A transmissão mais bem humorada da Copa Sul-Americana volta com tudo na próxima terça-feira (22). Além da tradicional exibição da TV, você vai poder acompanhar, aqui no Youtube do SBT Sports, o duelo entre Corinthians x Estudiantes, da Argentina, com narração de Diguinho Coruja e comentários de Thauê Neves e Beto Oliver. O pré-jogo da partida de ida das quartas de final da Sula tem início às 20h50 (de Brasília).