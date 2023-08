É o fim dos postos de gasolina….!

Pelo menos para o Google Maps, que vai facilitar a vida dos motoristas com carros elétricos….

…é a tendência global de incentivar a transição para veículos elétricos….e a consequente redução do uso do petróleo…

Um parêntese: o Brasil ainda tem muito a explorar os combustíveis fósseis…por isso haverá aqui a transição Golbery…lenta, segura e gradual…😂…

Agora, o Google Maps vai priorizar as estações de carregamento elétrico….sustentável e ‘preocupado’ com o meio ambiente….e os postos de gasolina vão ficar no escuro no Maps….prejuízo à vista!…

Estações de carregamento vão estar em tudo que é canto: supermercados, conveniências,…e, quem sabe, até em postos de gasolina remodelados…

Bem, aqui em Rio Branco, elétricos mesmo só existem algumas motos…..e funcionam bem….carregam na tomada e têm autonomia de 130 km…conheço o dono de uma que se livrou do preço absurdo da gasolina, da Petrobras dos acionistas.

J R Braña B.