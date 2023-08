Diálogos…

Revogado o Novo Ensino Médio. E o que vem por aí?

O Ministério da educação revogou o novo ensino Médio e sua matriz curricular que vigorava desde 2017, por ocasião do Governo Temer.

A base dessa decisão dialoga claramente com as críticas de diversos especialistas, gestores em educação e setores da sociedade acerca da flexibilizacão e esvaziamento do currículo escolar para fins de incorporacão de novos itinerários formativos na dimensão do ensino profissionalizante, o que pode resultar numa reducão de perspectivas de ingresso nas universidades e concursos públicos de jovens oriundos das camadas sociais mais baixas,….

…visto que nos Exames nacionais (ENEM, um dos exemplos) e em certames públicos, permanecem as exigências de sólido aprendizado nas áreas de conhecimento básico ora fragilizadas no ensino básico, mas que certamente para os jovens abastardos a incidência da desvantagem pode ser resolvida por exemplo com “apoio pedagógico” via cursinhos pré-ENEM, como exemplificação básica, ampliando as desigualdades educacionais já exacerbadas na pandemia pela exclusão digital.

A consulta aberta à sociedade tem produzido um novo horizonte de possibilidades para a construcão de uma proposta curricular que seja inclusiva, democrática e capaz de melhorar a aprendizagem escolar num contexto que busca ampliar a permanência dos estudantes na escola por meio da educação em tempo integral.

