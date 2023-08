Correios do Brasil – Os Correios iniciaram a convocação de mais dos jovens aprendizes no Acre, as convocações estão ocorrendo de forma gradativa, até que o número de aprovados seja suficiente para o provimento das vagas publicadas em edital. Para grande parte desse público, a vaga significa a entrada no mercado de trabalho. Os jovens assinarão contrato que pode variar entre 12 e 24 meses, com registro na carteira de trabalho, vão receber, além do salário-mínimo-hora de R$ 660,00, vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

A jornada de 20 horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas realizadas em entidade qualificada na formação técnico-profissional e práticas, nos Correios, envolvendo a atuação como auxiliar administrativo e logístico.

No Acre foram disponibilizadas 14 vagas em 5 municípios, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Brasiléia, sendo 10 para a capital e 1 para cada município.

O programa Jovem Aprendiz é uma ação corporativa alinhada às diretrizes da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e se destina à contratação especial de adolescentes classificados por critérios socioeconômicos.

Desde 2011, ano da implantação do programa nos Correios, dezenas de milhares de jovens conseguiram sua primeira experiência profissional em uma das maiores empresas públicas brasileiras. Neste ano, os Correios abriram 4.382 vagas, mais formação de cadastro reserva, em todo o Brasil. Das vagas totais, 10% foram ofertadas para pessoas com deficiência e 20% para pretos e pardos.

“Os Correios têm orgulho de atuar diretamente na formação profissional de milhares de jovens, cumprindo seu papel de empresa pública e agente do governo federal em um momento de retomada dos grandes projetos de desenvolvimento do Brasil”, afirmou o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

Como saber se foi convocado

Nesta fase, o candidato precisa conferir se o seu nome está na lista de convocação disponível no site dos Correios. Em seguida deverá apresentar, por meio do sistema de inscrição, a documentação comprobatória exigida no edital.

O resultado dos candidatos aprovados/homologados, foi publicado no site dos Correios no dia 14/07/2023.

Para realização da comprovação dos requisitos o candidato deverá acessar o site dos Correios: https://prosel.correios.com. br/concursos/detalharconcurso/ 1208

Inserir seu CPF (somente números) e senha cadastrados;

Clicar em “verificar andamento das inscrições”;

Clicar em “Acompanhar inscrições”;

Na página da inscrição, selecionar a opção “Anexar documentos”.

Os arquivos digitalizados deverão ser enviados no formato PDF, JPEG, ou JPG e limitados a 500 kb por documento. No período informado, o candidato poderá alterar o documento anexado, caso tenha anexado o documento errado. Após o prazo informado não serão aceitas solicitações de alteração. Após esta etapa, os aprovados no processo seletivo serão encaminhados para realização do exame médico pré-admissional.

(…)