O Plenário do Senado realizará, nesta segunda-feira (4), às 10 horas, uma sessão especial para comemorar os 33 anos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). De iniciativa do senador, o evento contará com as presenças, já confirmadas, do presidente da instituição, Edegar Pretto, e dos ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário (MDA), e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Também estarão presentes os superintendentes da Conab de vários estados; entre eles, Alessandra Ferraz, da Conab, e Paulo Trindade, do Mapa, ambos do Acre.

Ao justificar a iniciativa, o senador destacou que a companhia executa uma função de extrema importância na sociedade, por atuar diretamente na garantia da segurança alimentar e no desenvolvimento da agricultura brasileira.

Destacou ser a Conab responsável pela execução de políticas públicas relacionadas à agricultura e ao abastecimento, além de atuar no apoio aos produtores rurais e na comercialização de produtos agrícolas, principalmente dos pequenos produtores que praticam a agricultura familiar. Frisou que a companhia completou 33 anos em 12 de abril, e que agora receberá esta justa homenagem.

“Considerando a relevância da Conab no desenvolvimento de nossa economia e na segurança alimentar do País, é oportuno destacar a comemoração dos 33 anos de sua fundação por meio de uma sessão. A solenidade é uma ótima oportunidade para destacar os principais resultados alcançados pela empresa ao longo desses anos, bem como para agradecer aos seus dedicados funcionários, aos colaboradores e parceiros que contribuíram para o êxito da Conab”, argumentou Petecão.

