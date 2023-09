G1 – Toffoli, do STF, anula todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht e diz que prisão de Lula foi fruto de ‘armação’ e um dos ‘erros da história’

Ministro também determinou investigação de agentes públicos que atuaram no acordo

(…)

Em sua decisão, Toffoli também critica a prisão de Lula, ocorrida no âmbito da Operação Lava-Jato, dizendo que foi uma “armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado”.

Em seguida, o ministro afirma que esse episódio foi o “verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se prenunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF”.

(…)

Grifo meu: Quem vai pagar por isso?

Moro, o ex-juiz parcial?

O DD (Deltan Dallagnol), ex-procurador do MPF?

A Imprensa dos grupos dominantes no Brasil, que, abastecida por Curitiba – incutiu na cabeça da população desorientada que Lula era o maior ‘ladrão’ do mundo?

Os delatores que mentiram ou foram levados a mentir para prejudicar Lula?

Quem vai pagar pela armação?

Com a palavra a justiça…

Em tempo: o G1/Globo.com já mudou o termo ‘armação’ por ‘erro histórico’….😂… estagiário não faz manchete…

J R Braña B.