Hoje terminei de ver o filme que mostra a realidade nua e crua de Rio Branco nas telas do cinema para o mundo…

Está na NETFLIX…

Dois amigos que trabalham comigo estão no filme… a Sandra e o Jorjão..

‘Noites alienígenas’ precisa ser visto por todos…

Nas escolas…

Nas igrejas…

Nos puteiros..

Nas famílias…

Em todo canto…

A cena final é uma ode a Rio Branco…à Gameleira…à Bandeira do Acre…

Senti orgulho de ser daqui…

E tudo num bar popular super-conhecido…

Eu e Deyse choramos no final…e com uma música que os de meia idade conhecem muito…porque foi um grande suceso no Brasil…

Aqui, 14 segundos dessa cena maravilhosa de Joana e Chico Dias….a melhor do filme…a outra grande cena é a do excepcional ator Adanilo que faz o ‘noiado’ da trama…

J R Braña B.