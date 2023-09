PMRB – Uma adutora de 500 milímetros que interliga o reservatório central para o reservatório das Placas rompeu no início da noite dessa sexta-feira (8), na Avenida Ceará, próximo ao Tribunal de Contas do Estado. A Prefeitura de Rio Branco desligou a bomba para que não ocorresse maiores transtornos.

Logo no início da manhã deste sábado (9), técnicos do Saerb começaram os reparos, o serviço deve durar até o final da tarde. Devido a adutora ser de ferro fundido esse trabalho é de alta complexidade. O trânsito no sentido centro-bairro teve que ser alterado pelo RBTRANS.

Pelo menos 24 localidades da parte alta da cidade sofreram com o rompimento da adutora.

O diretor presidente do Saerb, Enoque Pereira, esteve no local e garantiu que no início da noite deste sábado o abastecimento de água voltará à normalidade.

“A gente acredita que até às 20h terá normalizado, pode ser bem antes, se o vazamento for apenas na junta mecânica que é uma parte da colagem da curva com a adutora que é coisa rápida”, explicou.