Que felicidade na Venezuela…!

Pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, La Vino Tinto, a Venezuela, vence o Paraguai por 1 a 0 em Caracas.

Também torci muito pela Vino Tinto..,claro….é um país fantástico à beira do mar do Caribe…

Brasil, com a filosofia do FLU, joga em Lima nesta noite com Peru…

J R Braña B.

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…