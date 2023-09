PMRB – Com o objetivo de garantir atendimento odontológico a quem precisa, suprindo a demanda reprimida e aumentando a oferta destes serviços pela rede de atenção básica em saúde do Município, a Prefeitura de Rio Branco está realizando o programa Produzindo Sorrisos, por meio do qual a comunidade é atendida em consultórios móveis totalmente equipados, com um tempo mínimo de espera.

Na manhã desta terça-feira (12), as vans odontológicas estavam no bairro Belo Jardim I, onde permanecem por toda a semana com os mais diversos procedimentos em odontologia desde orientação de higiene bucal, aplicação de flúor, limpeza e remoção de placa bacteriana, raspagem, restauração, exodontia (extração) até atendimentos de urgência, se for preciso.

O atendimento é por ordem de chegada na Unidade de Saúde onde a estação de atendimento é montada. Basta levar identidade e cartão do SUS. Cada van atende em média 12 pacientes por dia, pela manhã e pela tarde, durante toda a semana, de segunda a sexta-feira e a cada semana em um bairro diferente.

“A gente tem três vans, cada uma com um dentista dentro como um consultório fixo toda completa com todo o material necessário para um dentista atuar. Temos a cadeira, o raio X, o ultrassônico para fazer as raspagens, serviço completo dentro da van. A comunidade está tendo um atendimento de excelência como nunca teve”, explica Nacília Pimentel, responsável técnica pelo programa Produzindo Saúde.

(…)

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…