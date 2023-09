Diz o ac hoje que…

‘A sede do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), na Avenida Ceará, em Rio Branco, passa por uma grande obra, iniciada em maio e deverá durar ainda um ano. O custo é de R$ 15 a R$ 20 milhões, incluindo equipamentos e móveis e o prédio será modernizado, contando com energia solar e reaproveitamento de água da chuva. Os equipamentos tecnológicos e o mobiliário serão substituídos.’ (…)

Grifo meu: repito: isso não tem o menor sentido….um órgão auxiliar do Poder Legislativo investir R$ 20 milhões em reforma do prédio e equipamentos…se todo o TCE funcionaria muito bem – para o serviço que faz – em duas ou três salas com meia-dúzia de servidores equipados com internet apenas.

Grifo meu 2: e hoje cedo atendo um jovem em casa com um enxada na mão, já vindo do Tancredo Neves de bicicleta, com fome, implorando para limpar a frente da casa…aceitei, paguei R$ 20 e um pouco de comida a ele…e o Tribunal de Contas, que nem deveria ser tribunal…avisa, segundo o ac – que vai utilizar R$ 4 milhões de Dólares (R$ 20 milhões) em reformas do seu prédio….pelo amor de Deus, Naluh Gouveia, Polanco….!!!

Grifo meu 3: a própria Aleac poderia barrar esse despropósito…!

J R Braña B.

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…