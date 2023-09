O combativo deputado estadual Emerson Jarude postou no seu insta uma foto que foi curtida por Ana Paula, a ex do governador GladsonC…

O parlamentar escreveu:

–Nossa recompensa pós corrida (e adicionou dois cocos e suas respectivas cañitas, paja….ou canudinhos)…

Ana Paula curtiu…(e adicionou um ❤)

O que isso quer dizer…?

Quem é que sabe…!

Calma…!

Cada dia com sua agonia…!

J R Braña B.

…..

