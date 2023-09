CB – Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro — filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e chamado pelo pai de filho “04”— prestou depoimento ontem à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) dentro das investigações que estão sendo feitas no âmbito da Operação Nexum, que teve o filho do ex-presidente como alvo, em 24 de agosto. Diego Pupe admitiu à reportagem ter tido um relacionamento amoroso com Jair Renan por um ano.

(…)

Relacionamento amoroso

“Tivemos um ano de relacionamento amoroso, mas é algo que eu não quero expor muito. Desde a repercussão, ele não me procurou, porque sabe que o que vivemos foi real”, disse, à reportagem. “Caso venha à público desmentir, posso comprovar tudo o que estou dizendo. Tenho prints, mensagens, tudo que possa quebrar a narrativa dele, mas precisaria consultar minha assessoria jurídica”, complementou, por ligação telefônica.

(…)

Grifo meu.…: sem grifo meu…

J R Braña B.

……

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…