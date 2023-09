(…)

A sexta edição do Festival da Farinha inicia no dia 27, na praça Orleir Cameli, e se encerra no dia 30 de setembro. O evento contará com a participação de cantores nacionais, como o cantor Ceian Muniz e 60 artistas locais, além da escolha do rei e rainha do festival. Concomitante ao Festival da Farinha, acontecerão diversas programações em homenagem aos 119 anos de Cruzeiro do Sul. O desfile cívico-militar acontecerá no dia 28 de setembro.

“Será uma grande festa que promete muita alegria, investimento cultural e econômico. Temos uma programação recheada de várias atrações nacionais e locais que se apresentarão no palco principal e nos dois alternativos”, explica o secretário municipal de Cultura, Aldemir Maciel.

Outra importante atividade, que contará com apoio do governo, será a tradicional Marcha Para Jesus, no dia 30 de setembro, que terá o show da cantora nacional, Isadora Pompeo.

Fonte: Governo do estado Acre

Farinha de Cruzeiro do Sul é destaque nacional.