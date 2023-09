Joe Biden e Lula se reuniram antes do presidente do Brasil se encontrar com Valdimir Zelensky, da Ucrânia.

Pauta: a relação trabalhista diante dos desafios atuais e futuros com o desenvolvimento das tecnologias.

O presidente dos Estados Unidos então abriu o jogo e disse que Lula tinha feito a proposta de dar peso e poder aos trabalhadores, informa O Globo:

-— Eles (Os trabalhadores) é que vão impulsionar a transição para energia verde, que vão tornar segura a cadeia de valor. Eles que vão gerar infraestrutura para manter forte a economia. Precisamos empoderar os trabalhadores. Disso se trata essa nossa parceria. Essa ideia foi desse senhor aqui — disse Biden, em referência à Lula.

(…)

Grifo meu: diante de tudo isso que está acontecendo de positivo nos últimos oito meses dá vergonha só em pensar que passamos quatro anos(2019-2022) sem governo no Brasil….

J R Braña B.

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…