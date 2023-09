A segunda ponte sobre o majestoso rio Iaco(dependendo da época do ano), erguida no coração do principado de Sena Madureira, está destinada a ser muito mais do que uma mera infraestrutura.

Ela se ergue como um símbolo, porque a política, como tantos outros aspectos da vida, é forjada e moldada por esses mesmos símbolos.

Abro parênteses:

(….A ponte ainda é muito pouco?

Sim, é muito pouco…!

Os governos do Acre, por tradição, sempre retribuíram muito pouco aos seus cidadãos…)

Fecho parênteses.

Porém, a cidade sonhou com essa obra de pouco mais de 200 metros…

Por esse simbolo, que será emocional também…

Que a ponte seja entregue no prazo previsto…

Será o legado de GladsonC ao município…

E este blog é insuspeito para dizer isso porque não é da cozinha desse governo nem se esbalda nos seus benefícios concedidos à mídia amiga e conveniente.

Em tempo: que o poder público do município faça a sua parte (coisa que não acredito) e trace um plano de ocupação e desenvolvimento para o outro lado da cidade em locais seguros e que não alaguem.

J R Braña B.

