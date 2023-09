GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), confirmou nesta sexta-feira, 22, a realização do processo licitatório para a contratação de empresa de engenharia interessada em executar os serviços de reforma no Calçadão da Gameleira, visando a recuperação do deck, bem como do calçamento em frente ao Novo Mercado Velho, em Rio Branco.

(…)

Grifo meu: a gameleira deve ser revitalizada a cada dois ou três anos…tem que constar em Lei aprovada pela Aleac e autenticada de graça nos cartórios ávidos por taxas…é o sítio público mais bem-composto de Rio Branco…É o nosso Caminito, a nossa Vieira Souto, a nossa Lagoa da Pampulha, a nossa Champs-Élysées com Gameleira…o nosso Parque Rodó, o nosso Barrio Rojo…e deveria ser a nossa Marques de Sapucaí nos carnavais…

Grifo meu 2: e que o GdA aprove um projeto que destine apoio com grana, com juros subsidiado ou juros zero para os comércios de diversão do local…e também revitalizem as fachadas históricas (copiadas pelo governo JV do bairro La Boca, em Buenos Aires).

J R Braña B.

…..

