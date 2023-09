PMRB – A Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), lançou nesta quarta-feira (27), no site institucional, o portal de cadastramento do Auxílio Recomeço do Empreendedor, destinado a empreendedores físicos e jurídicos que foram atingidos pela enchente do rio Acre e enxurrada dos igarapés, e que consequentemente tiveram algum bem perdido.

De acordo com o secretário da Sefin, Wilson Leite, o portal já está liberado para que os empreendedores possam fazer o cadastro, na tela inicial do site da instituição ou acessando o site através do recomeco.riobranco.ac.gov.br. O gestor ainda destacou que o cadastro deverá ser efetuado até o dia 13 de outubro.

“É importante juntar essa comprovação para que você tenha acesso ao benefício e que nós possamos estabelecer o valor que vai ser pago, lembrando que o limite para pessoa jurídica é de até 4 mil reais e para física até R$ 2 mil reais, então é o tamanho do dano que vai permitir o quanto nós vamos pagar para cada pessoa beneficiada com o Recomeço”.

O prefeito da capital salientou que a gestão municipal reservou 5 milhões de reais de recurso próprio da prefeitura para viabilizar esse auxílio que vem para resgatar a dignidade dos empreendedores atingidos pelo desastre natural no início do ano.

“Nós fazemos com maior carinho e gosto do mundo porque não é fácil a quantidade de empreendedores que passaram uma vida para conseguir alguma coisa e, de repente, viram tudo ser levado pela água. É claro que o prejuízo que vamos ressarcir talvez não seja tudo que ele perdeu, mas é uma forma da prefeitura dizer que estamos aqui e vai ajudar. O mais importante é esse sentimento de uma gestão que se preocupa com as pessoas”.

Além da Sefin, outras duas secretarias também foram escolhidas para serem o ponto de apoio dos empreendedores: a Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro) para empreendedores rurais e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) para os empreendedores urbanos.