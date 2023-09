Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem realizado ações de atendimento em recantos longínquos numa atuação direta ao reconhecimento de direitos. Um trabalho que faz diferença na vida de muita gente, como os ribeirinhos. Em Santana do Ituqui (PA), o mutirão “INSS Pelos Rios” realizou 475 atendimentos à população ribeirinha do oeste paraense.

A jornada iniciou em 11 de setembro, quando o barco partiu da área portuária de Santarém em direção à zona rural do município, onde vivem cerca de 50 mil moradores. Ao longo de 16 dias, essa iniciativa percorreu diversas comunidades, incluindo Piracãoera de Baixo, Piraquara, Tapará Grande, Vila Curuai, Vila Socorro e Santana do Ituqui.

Os serviços mais requisitados durante essa ação foram a atualização cadastral e consultas ao seguro defeso. A operação contou com a coordenação da gerência-executiva de Santarém, bem como assistentes sociais, peritos médicos e servidores administrativos do instituto. Os atendimentos foram realizados em escolas municipais das localidades. “Percebemos esperança no olhar das pessoas e gratidão pela presença do Estado. Os servidores envolvidos retornaram para suas casas com a certeza de que trabalham em um órgão que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Foi um sucesso”, comentou o gerente-executivo de Santarém, Francinei Almeida. A mobilização contou com a parceria do governo do Pará.