GdA – Tendo em vista os compromissos financeiros firmados pelo governo do Acre, todo o secretariado e chefes de autarquias se reuniram no auditório do Museu dos Povos acreanos, em Rio Branco, para discutir o encerramento do exercício financeiro de 2023.

A reunião teve como objetivo alinhar a equipe de governo, visto que o Acre teve um déficit de aproximadamente R$ 100 milhões do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), repasse feito pelo governo federal aos entes federativos da União. (…)

“Esse é um momento em que todos temos que caminhar juntos. Precisamos definir as prioridades, para que até o fim deste ano possamos cumprir todos os compromissos firmados pela nossa gestão”, frisou o governador Gladson Cameli.

(…)

Grifo meu: prioridades…até agora o governo não definiu as prioridades…’Precisamos definir prioridades’, assume o governador.

Grifo meu 2: concretamente, o governo GladsonC nunca conseguiu formar, de fato, uma equipe de governo capaz de dar ao Acre o rumo que precisava ter no seu desenvolvimento(social, econômico e tecnológico)…agora já era…o governo está entregue, de mãos atadas – aos aliados famintos por cargos.

Grifo meu 3: Mailza, a vice, praticamente já assumiu o governo…e GladsonC já entrou em campanha para o senado…é lamentável isso e anti-pedagógico…é o projeto de eternização dos mesmos na cena política…

J R Braña B.