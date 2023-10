… Até o momento crucial da partida.

Quando Cano encontrou o presidente, de inteligência incomparável, que só tocou de trivela por cima do goleiro colorado Rochet.

Enquanto a bola atravessava o ar, eu prendia a respiração… Gol do Fluminense.

Era o empate.

Em seis minutos depois o Fluminense resolvia a partida, era muito pouco para quem esperara 15 anos.

O bom e velho Yoni Gonzáles, havia entrado há pouco…

E adivinha?

Acha o John Kenndy, presidente, que de calcanhar entrega ao Cano.

(Germano, carinhosamente chamado pelos brasileiros.)

Até aqui, o seu gol mais importante com a camisa tricolor.

No final do jogo, Fábio, o goleiro do Fluminense, ainda fez um show a parte.

Mas o Fluminense já estava na final da Libertadores. 4 de outubro 2023, 2×1 no estádio Beira Rio pela semifinal da Copa Libertadores da América

by JLab