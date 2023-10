O cartunista e o músico morreram no início de 1988. Em vez de se abater, o sociólogo transformou o luto em ação. Escreveu artigos, percorreu gabinetes, ocupou o gramado do Congresso com manifestantes fantasiados de vampiros.

Grifo meu: e o senado quer acabar com uma tradição de solidariedade no Brasil, que é doação espontânea de sangue…..

Grifo meu 2: Um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que o Acre teve 12.150 doações de sangue ao longo de 2022, que parece muito, mas ainda é insuficiente para as necessidades atuais…

Grifo meu 3: é preciso pressionar o seu parlamentar federal(senador e deputado) e se posicionar contra o comércio do sangue no Brasil.

J R Braña B.